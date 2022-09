Notizie Udinese – Tutte le info sull’infortunio di Adam Masina

Il team bianconero dovrà fare a meno, per diverso tempo, del difensore marocchino Adam Masina. Ecco tutte le info su questo infortunio

Il team bianconero lavora intensamente verso il prossimo incontro di campionato. Il match sarà contro la Roma di José Mourinho, una società che non vede l'ora di difendere il suo primato in tutti i modi possibili. La sfida alla Dacia Arena sarà complessa e ci sarà bisogno di tutti i componenti per poter fare un ottimo risultato. Nelle ultime ore, però, non arrivano delle belle notizie dall'infermeria. Un giocatore nello specifico dovrà alzare bandiera bianca per parecchio tempo e lo stop inizia a far paura. Il protagonista dell'articolo è il marocchino Adam Masina. Dopo essere uscito in barella contro la Fiorentina la preoccupazione è tanta. Un vuoto che sarà difficile da colmare.

A quanto pare, dopo tutte le visite mediche è stata riscontrata una distorsione molto importante e solo nelle prossime ore si potranno avere delle informazioni aggiuntive su questo infortunio. Lunedì è in programma un controllo a Roma, più precisamente a Villa Stuart per mettere in chiaro la situazione, con il dottor Mariani che è già pronto a tutte le valutazioni più importanti. Solo ad inizio settimana si saprà di più e potranno essere tratte tutte le conclusione. Fino a quel punto, sarà comunque importante attendere. Ecco cosa rischia Adam Masina.

La possibile diagnosi

Se ci fosse un interessamento da parte del legamento crociato, il difensore dovrebbe dire addio al suo mondiale in Qatar con il Marocco. In caso di intervento diventa impossibile un ritorno in così poco tempo. Per la carriera del giocatore ex Watford e Bologna si spera non sia nulla di grave e che possa tornare sul campo da gioco il prima possibile. Le prossime ore saranno decisive e solo ad inizio settimana scopriremo il futuro della difesa bianconera. La cessione di Filip Benkovic potrebbe essere stata un grosso errore.