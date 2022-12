News Udinese – Infortuni? No problem / Ecco quando rientreranno tutti

La squadra bianconera continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni amichevole. Proprio oggi si scenderà in campo, nonostante l'annuncio dell'ultimo minuto contro il Vado per onorare i cento anni dalla vittoria della Coppa Italia. L'incontro servirà a prepararsi in vista della prossima partita, quella di sabato pomeriggio contro il West Ham in una Dacia Arena a festa. Non tutti i giocatori, però, riusciranno ad essere presenti. Sono ancora tanti i talenti ai box per via degli infortuni rimediati nelle prime quindici giornate del nostro campionato. Lo staff assieme al tecnico ha preparato un vero e proprio piano rientri. Ecco quando rientreranno tutti i player ancora ai box.