L’Udinese deve fare i conti con un nuovo problema fisico dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Lecce. David Alaba, schierato per la prima volta da titolare da Kosta Runjaic, è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo a causa di un fastidio muscolare. Una notizia che complica ulteriormente il momento dei bianconeri, reduci da un periodo negativo sul piano dei risultati.

Alaba, cambio all’intervallo per un problema muscolare

La sostituzione del difensore austriaco, con Matteo Palma entrato al suo posto nella ripresa, non sarebbe stata dettata da una scelta tattica. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, Alaba avrebbe accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo, rendendo necessario il cambio.

Anche Runjaic, nel dopogara, ha confermato che il giocatore aveva avvertito un fastidio e che la sostituzione si è resa necessaria. Per il tecnico si tratta di un’ulteriore situazione da monitorare in una fase già complicata per la gestione della rosa.

Attesa per gli esami: da chiarire i tempi di recupero

Le condizioni di Alaba restano da valutare. Gli accertamenti clinici e strumentali attesi nelle prossime ore saranno determinanti per stabilire la natura del problema e capire se si tratti di un semplice fastidio oppure di una lesione muscolare.

Soltanto dopo gli esami sarà possibile delineare con maggiore precisione i tempi di recupero e valutare la disponibilità del difensore per i prossimi impegni.

Udinese, un’altra incognita per Runjaic

L’eventuale assenza di Alaba rappresenterebbe un problema aggiuntivo per l’allenatore friulano, chiamato a trovare risposte dopo lo 0-3 casalingo contro il Lecce. La squadra ha bisogno di ritrovare compattezza e solidità difensiva, ma gli infortuni rischiano di limitare le alternative a disposizione.

L’attenzione è ora rivolta agli esami del difensore austriaco: il responso medico chiarirà l’entità del problema e consentirà all’Udinese di programmare il suo eventuale percorso di recupero.