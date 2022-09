Udinese – Infortunio Masina: ecco quando rientrerà il difensore

L'Udinese non vede l'ora di fare la differenza e continuare a giocare come le ultime tre giornate. Tutti gli elementi del team sono stati fondamentali per portare a casa nove punti in sole tre partite. Nelle ultime ore, però, non sono arrivate belle notizie visto che uno dei nuovi giocatori si trova ai box e potrebbe restarci per diverso tempo. Il protagonista è Adam Masina che aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi ed ora si trova costretto ad uno stop. La società bianconera ha comunicato che dopo lo scontro di gioco avvenuto contro la Fiorentina il giocatore ha rimediato un terribile infortunio e la prognosi per tornare sul campo non è delle migliori.