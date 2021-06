News Udinese – La società aderisce all’iniziativa Sports for Climate Action

L'Udinese si unisce all’iniziativa Sports for Climate Action della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: il comunicato

Redazione

L'Udinese attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società ha comunicato di aver aderito all’iniziativa Sports for Climate Action della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in qualità di firmatario dell’accordo quadro Sports for Climate Action Framework.

Il comunicato ufficiale della società

''Udinese Calcio è orgogliosa di comunicare di aver aderito all’iniziativa Sports for Climate Action. Il progeto della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in qualità di firmatario dell’accordo quadro Sports for Climate Action Framework.L’iniziativa Sports for Climate Action invita le organizzazioni sportive a riconoscere il contributo che il settore sportivo può dare nella lotta ai cambiamenti climatici.

Attraverso un’azione collettiva e una leadership coraggiosa, abbiamo il potere di portare a termine questa trasformazione in maniera rapida e drastica. Abbiamo firmato l'accordo per dimostrare la nostra volontà di avere un ruolo nell’assicurare che il settore sportivo intraprenda la strada di un futuro a bassa emissione di carbonio.In linea con i cinque principi chiave contenuti nell’accordo quadro e gli scopi degli Accordi di Parigi, la nostra organizzazione si impegnerà per:

1. promuovere una maggiore responsabilità ambientale;

2. ridurre l’impatto climatico complessivo degli eventi sportivi;

3. utilizzare la nostra piattaforma per educare all’azione climatica;

4. promuovere un consumo responsabile e sostenibile;

5. sostenere l’azione climatica attraverso la nostra comunicazione.''

Le parole di Magda Pozzo

Magda Pozzo, Strategic Marketing Director dell'Udinese ha affermato di essere molto soddisfatta.

''Siamo onorati di essere tra i primi in Italia ad aderire al programma delle Nazioni Unite a sostegno della sostenibilità ambientale e della lotta al cambiamento climatico. Entrare in campo al fianco di top club del calibro di Arsenal e Paris St.Germain da la dimensione della portata del programma e di quelli che sono i nostri propositi. Abbiamo deciso di continuare nel nostro percorso interno e impegnarci con le Nazione Unite continuando a tenere al centro della green policy la Dacia Arena e per la quale abbiamo già avviato una concreta politica di efficientamento energetico.''