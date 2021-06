Mercato Udinese – Il Rizespor punta un attaccante bianconero

Il Caykur Rizespor, club militante nella Serie A turca, è interessato ad un attaccante dell'Udinese: ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. La società con la conferma di Luca Gotti per un altro anno ha deciso di dare continuità al progetto, ma potrebbe esserci una mini rivoluzione per quanto riguarda la rosa. Infatti, diversi giocatori bianconeri sono con le valigie in mano. Il primo che lascerà Udine sarà il capitano, Rodrigo De Paul . L'argentino si trasferirà all' Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, a breve è prevista l'ufficialità. Anche Juan Musso e Nahuel Molina , grazie alle ottime prestazioni fornite, sono cercati da diversi top club europei, ma per ora nessuna offerta ricevuta. Sulla lista dei cedibili ci sono, poi, quei calciatori che non hanno convinto la società. Per esempio Forestieri , Llorente ed anche Okaka . Proprio per l'attaccante italiano è arrivata un'offerta dalla Turchia . Ma vediamo i dettagli.

Il futuro di Okaka potrebbe essere in Turchia, precisamente al Caykur Rizespor, club militante in Super Lig. Stando a quanto riportato da alcuni media turchi, la società con sede a Rize avrebbe già avanzato un'offerta ufficiale all'Udinese che a breve dovrebbe dare una risposta. La dirigenza friulana valuta l'attaccante circa due milioni di euro. Il classe '89, arrivato dal Watford a gennaio del 2019, nell'ultima stagione ha realizzato quattro gol ed un assist in ventidue gare disputate. Numeri non troppo esaltanti per una punta. C'è da dire, però, che l'ex Roma e Sampdoria, non è mai stato un vero bomber. La sua caratteristica migliore è quella di far salire la squadra e creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Nel frattempo, si è bloccata la trattativa per portare il giovane attaccante argentino Maxi Romero in Friuli. Il classe '99, reduce da un pesante infortunio, non scende in campo da settebre. Perciò, il club bianconero non è convinto di fare questo nvestimento. Ecco tutti i dettagli.