Notizie Udinese – Primavera: i bianconeri soffrono, ma…

Ieri, c'è stato l'esordio nel campionato Primavera 2 dell'Udinese contro il Cittadella. Andiamo a vedere come si è conclusa la gara

Inizia alla grande il cammino dell'Udinese. I ragazzi di Sturm hanno superato fuori casa il Cittadella con il punteggio di 2-3. Il match è aperto ed equlibrato sin dai primi minuti. Dopo diverse occasioni per entrambe le squadre, sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a Garbero che converte in girata un cross dalla destra di Basha. La rete dà una spinta in più ai bianconeri che dopo cinque minuti trovano il raddoppio con Castagnaviz. Nella ripresa, il Cittadella reagisce. Il calcio di rigore trasformato da Saggionetto riapre i giochi. Tuttavia, i friulani non si innervosiscono, mantengono la tranquillità e realizzano il gol dell'1-3 con Simone Ianesi (già nel giro della prima squadra). Nell' ultima azione del match Thioune accorcia di nuovo ma non c’è più tempo per cambiare l’esito dell'incontro. Ma andiamo a vedere i prossimi avversari dell'Udinese.