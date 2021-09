Udinese – Gli azzurri assieme a Insigne dominano i bianconeri

Il commento del posticipo di questa quarta giornata di Serie A. Diverse le sorprese ed un match che ha regalato parecchie emozioni

La squadra bianconera parte subito forte e con le sue ripartenze cerca di rendersi pericolosa in diversi frangenti. Addirittura nei primi minuti ci prova Pussetto con una rovesciata che finisce però larga. Continua ad attaccare il team friulano, fino a recriminare un calcio da rigore con il Tucumano Pereyra, il contatto viene giudicato non falloso. Il Napoli continua a tenere il pallino del gioco ed essere padrone di quest'ultimo, si rende pericoloso con Lorenzo Insigne, ma Marco Silvestri si fa trovare pronto. Anche se gli azzurri hanno il pallone tra i piedi, con le ripartenze l'Udinese fa paura. Fino al 25esimo minuto in cui Insigne si invola sulla fascia e con un pallonetto spettacolare supera il guardiano bianconero, Oshimen tocca ed è uno a zero partenopei. Gli azzurri acquisiscono fiducia e non può nulla il team di Gotti che dopo soli altri dieci minuti si trova sotto per due a zero.