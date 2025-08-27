mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Dove e come vedere la partita contro l’Inter: i dettagli

News Udinese – Dove e come vedere la partita contro l’Inter: i dettagli

Manca sempre meno alla prossima giornata di campionato e l’Udinese sfiderà l’Inter al Giuseppe Meazza Domenica prossima
La seconda giornata di campionato sembra essere lontana ma è più vicina del previsto. L’Udinese dopo il pareggio in casa contro l’Hellas Verona, sarà chiamata al Giuseppe Meazza contro l’Inter di Chivu.

Inter-Udinese, sfidavalida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Chissà se questa sfida ci regalerà uno spettacolo pieni di emozioni. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del calciomercato bianconero:  Chiuso colpo Zaniolo? Macchè, ecco l’alternativa<<<

