Inter-Udinese, i precedenti: nel 2017 l’ultimo successo friulano

L’Udineseaffronta quest’oggi alle 15 l’Inter di Conte in una gara che ha ben poco da chiedere al campionato, oltre che far celebrare e festeggiare i nerazzurri il campionato appena conquistato con la premiazione finale. Quali sono i precedenti in terra milanese tra queste due squadre? Favorevoli ai padroni di casa che fin qui hanno raccolto 27 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Più in generale c’è stato un solo pareggio negli ultimi undici incroci, mentre la vittoria friulana più recente è del 2017-18: 1-3 firmato Lasagna, rigore di Barak e De Paul. Era a dicembre 2017 e la gara segnò l’inizio della crisi invernale della squadra allenata allora da Spalletti. Anche nel 2014-15 arrivò una gioia Udinese: 1-2 il finale con le reti di Fernandes e Thereau a ribaltare l’iniziale svantaggio di Icardi. Una costante, la rete dell’argentino nei match tra Inter e Udinese. Come quella decisiva per l’1-0 nel 2018-19. Lo stesso risultato dell’anno scorso (settembre 2019) in cui decise Sensi.