Udinese, la sfida ai nerazzurri si avvicina: Gotti valuta la squadra

Pochi giorni ancora e l'Udinese giocherà l'ultima partita in campionato. Mister Gotti e il club continuano a lavorare

Redazione

Ancora quattro giorni e l'Udinese scenderà in campo per l'ultimo match della stagione. Gli avversari dei bianconeri saranno i nerazzurri che si sono recentemente aggiudicati lo scudetto. La formazione di Antonio Conte, in seguito ad un campionato difficile e pieno di insidie, è riuscita ad aggiudicarsi il tanto ricercato tricolore. Dopo ben 9 anni nei quali la Juventus non ha mai ceduto il passo. C'è stato bisogno di allenatore dal passato juventino per interrompere quest'egemonia. Per quanto riguarda i friulani, nello spogliatoio guidato da Luca Gotti le ambizioni sono veramente ai minimi termini. Una volta raggiunto l'obiettivo stagionale, e cioè la salvezza, i friulani non sono riusciti a proseguire nel cammino verso il decimo posto almeno. L'unica aspettativa poteva essere quella di terminare la Serie A 2020/21 nella colonna di sinistra, ma ormai anche quest'ambizione è ormai sfumata.

Un match da giocare

Ciò che tuttavia potrebbe spingere i giocatori dell'Udinese a dare il massimo, sarebbe la vetrina fornita da un match così prestigioso. Qualsiasi giocatore ha voglia di mettersi in mostra quando incontra quelli che, stando ai risultati in campionato, si sono confermati come i più forti di tutti. Due nomi su tutti: Juan Musso e Rodrigo De Paul. Entrambi argentini, gioiellini nel mercato e fortemente adocchiati dalla dirigenza meneghina. Il loro futuro, in certo senso, passa anche dalla sfida di San Siro.

La seduta di allenamento

Nel frattempo la squadra ha svolto l'allenamento giornaliero che l'ha vista protagonista sui soliti campi del Bruseschi. Il club bianconero, come prima cosa, ha sciolto e attivato i propri muscoli grazie al lavoro in palestra. Dopodiché si sono tutti diretti sul manto erboso per le prime prove tecnico-tattiche. Il prossimo allenamento dell'Udinese è fissato per domattina. Il match di campionato valevole per l'ultima giornata, invece, è stato programmato per domenica 23 maggio alle 15:00.