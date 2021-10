Notizie Udinese – Udogie: ”Sono in un grande club, ma…”

Destiny Udogie ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai microfoni di 101greatgoals.com. Ecco cosa ha detto

Il classe 2002 ha parlato del suo arrivo ad Udine. ''Non è stato un percorso breve. Ho iniziato nelle giovanili del Verona, allenamento dopo allenamento, fino all'arrivo all'Udinese, un grande club con tutto. Sono molto orgoglioso di essere qua. Penso sia la squadra migliore per la mia crescita. Il club crede in me e questa è una grande opportunità per dimostrare il mio potenziale sul campo. Il mio ruolo è terzino sinistro. Sono cresciuto giocando arretrato a sinistra e lì mi sento a mio agio. Conosco i miei pregi e cerco di valorizzarli. In Nazionale, invece, gioco a centrocampo, ma è molto diverso. Posso giocare in diverse posizioni. Cerco semplicemente di fare del mio meglio. All'Udinese come terzino sinistro ce la metto tutta. Per quanto riguarda la Nazionale, è un privilegio esserci e gioco dove mi viene chiesto. La Serie A è una competizione ad alta intensità. Devi lavorare sodo, non ci sono partite facili. Tutte le squadre sono toste, perciò devi sempre essere pronto a dare il meglio. Futuro? Mi piacerebbe andare all'estero, magari in Premier League. Ma per ora sono qui per aiutare l'Udinese e cercherò di fare del mio meglio per la squadra.''