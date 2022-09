Udinese-Inter | Inzaghi rivoluziona: cinque cambi in vista contro i friulani

I nerazzurri sono tornati al lavoro per preparare al meglio la sfida di domenica alle 12,30 contro l'Udinese. La squadra di Simone Inzaghi vuole continuare la propria marcia, riattivata dopo i successi con Torino e Viktoria Plzen. Proprio contro i cechi, squadra più abbordabile del girone, l'ex tecnico della Lazio ha attuato un corposo turnover in vista della gara di campionato contro i bianconeri. Era infatti da anni che non si giocava questa sfida con i friulani (seppur di un punto) avanti ai milanesi, ragion per cui l'Inter non vorrà sfigurare. Sarà quindi un ennesimo test di maturità per gli uomini di Sottil.

Il primo indiziato a riprendere il proprio posto in avanti è Lautaro Martinez. Il giocatore argentino ieri è sceso in campo solo per uno spezzone di gara, quando il risultato era già al sicuro e i padroni di casa si trovavano in inferiorità numerica. Vedremo se farà coppia con Correa o con Dzeko, con il bosniaco al momento in vantaggio sull'argentino. Sulla trequarti tornerà sicuramente Calhanoglu, con Mkhitaryan verso la panchina. Stessa sorte per Gosens, con Dimarco pronto a riprendere il ruolo di esterno sinistro. In difesa ci sarà De Vrij, nonostante Acerbi abbia dato buone sensazioni in quella posizione. Infine, in porta toccherà di nuovo ad Handanovic, con Onana che tornerà a sedersi in panchina.