News Udinese – Mkhitaryan anticipa il match: “Faremo di tutto per vincere”

Il giocatore armeno, Henrikh Mkhitaryan, ha detto la sua sul prossimo incontro di campionato che sarà proprio contro l'Udinese di Andrea Sottil. Dopo la grande vittoria arrivata ieri in campo internazionale, i neroazzurri sembrano aver riacquistato fiducia e sono pronti per il prossimo match di campionato. La partenza sicuramente non è stata delle più entusiasmanti, visto che in tutti e due gli scontri diretti per la vetta o le posizioni che contano, la società milanese ha deluso le aspettative. Ora, però, ci sarà l'occasione per rilanciarsi. La grande partenza dell'Udinese mette davanti al team di Simone Inzaghi, una squadra che sa come giocare a calcio ed approfittare di un avversario che sottovaluta l'incontro (vedi il match con la Roma). Un altro test decisivo in vista della pausa nazionali. Intanto non perdere le dichiarazioni del centrocampista citato in precedenza sul prossimo incontro di campionato.