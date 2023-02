Torino-Udinese / Juric polemico: “Contro i friulani avremo pochi cambi”

Domenica si scende di nuovo in campo e l'Udinese dopo un avvio di 2023 non proprio eccezionale (sotto il punto di vista dei risultati) non può più sbagliare. Bisogna portare a casa i tre punti dallo stadio Olimpico Grande Torino nonostante si continui a parlare di un match che lascia la maggior parte degli addetti ai lavori con il fiato sospeso. Chi vince fa sicuramente un grande passo in avanti per la conquista di un piazzamento nella prossima Conference League. Si parla di una competizione europea dove sia l'Udinese che il Torino non riescono più a fare la differenza da davvero troppo tempo. Nel frattempo andiamo a sentire le parole di Ivan Juric.