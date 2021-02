Juric: “Primo tempo bruttissimo, ma nella ripresa…”

Il commento del tecnico del Verona

UDINE - Seconda vittoria consecutiva per l' Udinese di Luca Gotti , che si impone per 2-0 alla Dacia Arena contro l'Hellas Verona, grazie all'autorete di Silvestri e al gol di Gerard Deulofeu . Un risultato che permette alla compagine friulana di salire a quota ventiquattro punti, riportandosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Otto punti conquistati nelle ultime quattro gare, contro Atalanta, Inter, Spezia e, appunto, Verona. La vittoria tra le mura amiche mancava persino dal 22 novembre. Ora la classifica vede i bianconeri all'undicesimo posto, a pari merito con il Genoa di Ballardini. Per l'Hellas Verona, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata la scorsa settimana all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico gialloblù, Ivan Juric , ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport.

LE SUE DICHIARAZIONI - "Dividerei questa partita in due tempi. Il primo è stato davvero molto brutto per noi, sotto tanti aspetti. Non riuscivamo a ripartire, non arrivavamo sulle seconde palle e vincevamo pochi contrasti. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto bene fino al gol dell'1-0, che è arrivato su una nostra ingenuità. Ripeto, il primo tempo lo abbiamo giocato malissimo, ma nella ripresa stavamo dominando fino all'autorete di Silvestri. Abbiamo creato diverse opportunità per segnare. Considerando come sia stato giocato il primo tempo dico che la sconfitta è meritata, ma dispiace aver preso gol quando stavamo controllando la partita".