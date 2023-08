News Udinese – Kabasele: “Sto imparando a difendere in modo tattico”

" Sono molto contento di essere qui , credo sia il passo giusto per la mia carriera dopo aver trascorso sette anni in Inghilterra". Il difensore molto razionalmente ha affermato: "Watford per me è sempre stato un posto speciale e molto probabilmente se avessi dovuto seguire il mio cuore sarei rimasto ancora qualche altra stagione in Inghilterra". Ha poi continuato: "Sapevo, però, che era arrivato il momento di cambiare e dopo sette anni con il club inglese ho accettato questa possibilità in bianconero. Penso di aver fatto la scelta giusta al momento giusto ". Non ha parlato solo della scelta, ma anche dei suoi compagni e soprattutto degli avversari che non vede l'ora di affrontare.

Tra compagni ed avversari

"Voglio giocare contro Rafael Leao è un bene per il campionato che sia rimasto in rossonero per poterlo sfidare e mettermi alla prova contro di lui". Ha aggiunto anche un altro calciatore: "Victor Oshimen è un grandissimo centravanti, ma vorrei incontrare anche Olivier Giroud e aggiungo che ci sono un sacco di altri grandi nomi interessanti". Kabasele ha anche aggiunto un parere sui suoi nuovi compagni di squadra: "Non vorrei prendere posizione, credo che tutti abbiano un gran potenziale in squadra, ma se dovessi sceglierne uno direi Florian Thauvin". Si concludono qua le dichiarazioni del calciatore bianconero che è pronto per mettersi in mostra all'interno del nostro campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Cosa manca per chiudere l'affare Samardzic <<<