Udinese-Koper / Il top e flop dell’amichevole: ”c’è una sorpresa”

Scopri assieme a noi il top ed il flop dell'amichevole tra l'Udinese ed il Koper. Ci sono state delle sorprese

Redazione

Alla Dacia Arena, l'Udinese non riesce ad ottenere la vittoria contro gli sloveni del Koper. L'amichevole è terminata 2-2. Per i friulani sono andati a segno Isaac Success e Sebastien De Maio. Da domani, i bianconeri saranno concentrati sul match di lunedì prossimo contro il Torino. Ma andiamo a vedere nello specifico il migliore ed il peggiore in campo di quet'amichevole.

Top

Il migliore in campo è stato Isaac Success. Ogni volta che parte titolare, il nigeriano timbra il cartellino. Questo pomeriggio, l'ex Watford ha trovato un gol da urlo: destro a giro dal limite dell'area che si è insaccato nell'angolino. Imparabile per il portiere. Oltre alla rete, il classe '96, ha fornito una prestazione di livello. Si candida per partire dal primo minuto contro il Torino. Menzione speciale per Brandon Soppy. Il francese, schierato nell'insolita posizione di ala destra, ha corso dal primo all'ultimo minuto, mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria con dribbling e spunti importanti. Non a caso si guadagna il calcio di rigore, poi sprecato da Beto. Andiamo a vedere il flop del match.

Flop

A malincuore, oggi, il premio di peggiore in campo va a Beto. Il portoghese è la prima volta in stagione che termina in questa categoria. Il giovane attaccante è entrato in campo nella ripresa al posto di Nestorovski. Ha avuto subito un'interessante opportunità, ma il suo colpo di testa è terminato alto. La vera occasione è arrivata al minuto 64. Soppy è stato atterrato in area. L'arbitro ha concesso il rigore. Senza il rigorista designato (Pereyra), è toccato a Beto. Il classe '98 ha calciato alle stelle. Avete presente il penalty di Jorginho di ieri? La fotocopia. Tuttavia, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Speriamo che il bomber bianconero possa rifarsi già contro il Torino. Non finisce qui. Se ti sei perso la partita, ecco come hanno giocato i friulani. Tutti i voti <<<