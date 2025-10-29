Juventus-Udinese | Kamara: “Vogliamo fare la nostra gara…” Le parole

Il terzino dei friulani ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita con la Juventus: ecco le parole dell'ivoriano

Hassane Kamara partirà tra i titolari di questa sera in occasione della partita contro la Vecchia Signora. Sarà una gara particolare e difficile per la squadra di Runjaic . Ecco le parole del terzino dei friulani.

"Siamo venuti a Torino con la voglia di fare la prestazione. Giocare contro la Juventus è sempre stimolante e noi vogliamo fare la nostra partita dal primo fino all'ultimo minuto di gioco".