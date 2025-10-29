Juventus-Udinese | Kamara: “Vogliamo fare la nostra gara…” Le parole

Hassane Kamara partirà tra i titolari di questa sera in occasione della partita contro la Vecchia Signora. Sarà una gara particolare e difficile per la squadra di Runjaic. Ecco le parole del terzino dei friulani.
Il terzino dei friulani ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita con la Juventus: ecco le parole dell'ivoriano
"Siamo venuti a Torino con la voglia di fare la prestazione. Giocare contro la Juventus è sempre stimolante e noi vogliamo fare la nostra partita dal primo fino all'ultimo minuto di gioco".
"Non so se sia il momento migliore per noi in cui trovare la Juventus perché sotto pressione rende ancora di più. Noi dovremo saper stare in campo con il giusto atteggiamento".
