News Udinese – Finalmente la rosa al completo: ecco chi mancava

Il primo impegno ufficiale della stagione si sta avvicinando. La squadra arriva a questo match carica di fiducia ed aspettative, donate anche dalle due vittorie in successione, in amichevole, nell'ultimo weekend. Ricordiamo l'uno a zero contro l'Empoli che sarà una diretta avversaria alla corsa per la salvezza e il quattro a zero al Cjarlins (squadra di prima serie slovena.) Al momento il team lavora in vista del match di Coppa Italia che sarà contro l'Ascoli Piceno, venerdì sera alla Dacia Arena. Ieri è andata in scena una doppia sessione di allenamenti, diverse le novità. In particolare una che farà ben sperare tutti i tifosi del team bianconero. Scopri assieme a noi l'ultima sorpresa in vista del primo incontro stagionale.