Mercato Udinese – Tutto vero: “Pozzo autorizza il colpo, lotta a due”

Andiamo insieme a vedere di chi si tratta e quale altro club è interessato al suo acquisto. Un nome del tutto nuovo e pronto a sorprendere

Redazione

La fiducia nella società bianconera è ricominciata a salire, dopo le grandi prestazioni nelle ultime due amichevoli. Il campionato sta per iniziare e nessuno si vuole far trovare impreparato. Motivo per cui la dirigenza friulana si è già messa all'opera e sta cercando in tutti i modi di offrire un super team al mister Luca Gotti. Nelle ultime ore si sono avviati nuovi contatti con un centrocampista, che potrebbe aggiungere duttilità ed anche capacità difensiva alla squadra. Andiamo insieme a vedere di chi si tratta e quale altro club è interessato al suo acquisto. Un nome del tutto nuovo e pronto a sorprendere anche i tifosi più accaniti.

Il profilo

Il giocatore al centro del discorso è il croato Hrvoje Babec. Il giocatore è un 22enne e da oramai tre stagioni è un punto cardine dell'HNK Gorica. Nell'ultimo campionato ha giocato ben trenta partite e segnato anche due gol insieme a tre assistenze dirette per i compagni. Il giocatore è ancora giovane di conseguenza presenta un'ottima possibilità di crescita e di guadagno. Può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, sia mediano che mezz'ala. In caso di problematiche aggiuntive può anche essere utilizzato come difensore centrale, ruolo che non ama ma che sa ricoprire. Andiamo a vedere ora la cifra totale per cui si potrebbe chiudere la trattativa.

Il costo del cartellino

L'Udinese al momento ha anche un avversaria sul suo percorso. Stiamo parlando dell'Empoli allenato da Andreazzoli, che ha visto nel giocatore croato delle ottime capacità e la possibilità di essere incisivo sin da subito nel nostro campionato. Per assicurarsi il cartellino del centrocampista l'Udinese dovrà far partire un'offerta che si aggiri sui due o tre milioni di euro. Sicuramente non è un giocatore che permette il salto di qualità, ma potrebbe fornire buone prestazioni ed aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo. Il mercato bianconero non finisce qua. L'Ansa stamattina esce con una notizia bomba riguardante il centravanti. Ecco il favorito <<<