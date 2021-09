News Udinese – La Danimarca vince e Stryger Larsen convince…

Scopri assieme a noi come è andata la partita della nazionale danese e come si è comportato il bianconero Jens Stryger Larsen

Ieri, è scesa in campo la Danimarca, ha disputato il secondo dei tre match in programma prima della fine della prima pausa per le qualificazioni mondiali. La squadra viaggia ancora sull'onda dell'entusiasmo che deriva dagli stupendi europei giocati solo qualche mese fa. Un gioco spumeggiante che riesce a mettere in difficoltà tutte le nazionali, dalle più quotate fino alle meno blasonate. Ieri l'impegno sembrava potesse dare più problemi del previsto, ma alla fine la selezione del Nord-Europa è riuscita a sbarazzarsi dell'avversario. Scopri assieme a noi come è andata la partita e come si è comportato il bianconero Jens Stryger Larsen.

Il match

La Danimarca è scesa in campo, in trasferta, contro le Isole Faroe. Sin da subito la squadra ha avuto in mano il pallino del gioco, infatti il possesso palla a fine partita lo dimostrerà con un impietoso 80-20. Il team, cerca più e più volte di trovare un gol che porterebbe a sbloccare la partita e di conseguenza a far aprire più spazi sul rettangolo da gioco. Quasi nessuna occasione viene colta e soprattutto viene annullato il gol del vantaggio a Daramy, proprio allo scadere della prima frazione. Nel secondo tempo la partita si innervosisce e subentra lo spettro del pareggio, ma all'84esimo Joensen si fa espellere, la selezione delle Faroe rimane in 10 e neanche un minuto dopo ne approfitta Jonas Wind. Il giocatore mette a segno l'1 a 0 finale e la squadra si porta a casa i tre punti, che pesano tantissimo in vista della qualificazione.

Jens Stryger Larsen

Il difensore danese si è ben comportato, giocando tutti e 90 i minuti con sostanza e grinta. Non sono mai nati pericoli offensivi dal suo lato ed inoltre ha regalato una fase offensiva degna di nota. Anche in nazionale il factotum bianconero, si dimostra un valore aggiunto a tutti gli effetti.