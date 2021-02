Hellas Verona-Udinese, ed è subito la sfida dell’ex per Lasagna

Kevin Lasagna domenica prossima sfiderà da avversario l'Udinese: ecco come si avvicinano alla partita i due club

ROMA - Le ultime ore di mercato hanno visto l'Udinese rendersi protagonista in alcune interessanti trattative. La società bianconera, pochissimi giorni prima che chiudesse definitivamente la finestra invernale di compravendita, ha sistemato il proprio reparto avanzato. Mister Luca Gotti ha salutato il bomber e capitano Kevin Lasagna, per dare il benvenuto all'esperto Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo finito ai margini del Napoli, club nel quale militava dalla passata stagione allo scorso gennaio, cercherà riscatto in Friuli. Come caratteristiche tecniche i due giocatori sono molti simili. Ma riuscirà l'ex partenopeo ha dare l'apporto nello spogliatoio che era in grado di dare l'ex bianconero? Troppo presto per dirlo.

LA SFIDA - Fatto sta che domenica prossima, Kevin Lasagna sarà già chiamato a sfidare la sua ex compagine. L'Udinese non è solo una squadra per la quale ha giocato in carriera, ma è soprattutto la formazione che lo ha fatto sbocciare nel calcio che conta. Stando alla classifica, il passaggio agli scaligeri è certamente un salto di qualità per il classe 1992 che, in passato, era stato accostato anche ad alcune big del campionato. Merito soprattutto del fatto che, grazie proprio ai bianconeri, era persino riuscito a vestire la maglia della Nazionale azzurra. Fu il commissario tecnico Roberto Mancini a dargli una chance nel periodo più nero dei suoi colleghi di reparto degli altri club.

ED E' SUBITO EX - Giusto il tempo di giocare una partita, o meglio un tempo, con la maglia dell'Hellas Verona, che Kevin Lasagna dovrà già fare i conti con il suo passato. La sfida tra friulani e veneti può essere ricordato come un cult degli anni ottanta, ma adesso le due società hanno obiettivi ben diversi. Se per i friulani l'obiettivo è la salvezza, per gli scaligeri sarebbe l'ottenimento di un piazzamento europeo. Dopo diverse buone stagioni i ragazzi di Ivan Juric vorranno confermarsi nel calcio che conta, magari ottenendo tre punti in più proprio nel derby del nord-est. Rodrigo De Paul e compagnia vorranno guastare le feste ai rivali. Questo è poco ma sicuro.