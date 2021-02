Udinese, disastro Handanovic. L’Inter accelera per il nuovo portiere?

L'Inter ha messo da tempo nel mirino Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese, per sostituire Samir Handanovic. Ecco le ultime news

News Udinese - Disastroso. Potrebbe essere riassunta così la prova di Samir Handanovic ieri sera nella semifinale d'andata della Coppa Italia, tra Inter e Juventus. L'estremo difensore sloveno ha praticamente regalato la rete del definitivo due a uno, siglato da Cristiano Ronaldo. Un'uscita senza senso e del tutto sconsiderata, che ha messo in difficoltà, e indotto all'errore, Bastoni. Bravo il portoghese ad approfittarne, ma il portiere dell'Inter è finito al centro delle polemiche. Non è il primo errore in questa stagione, Handanovic infatti, non riesce più a garantire le sicurezze degli anni passati. Questo lo sa anche la società nerazzurra, che si è già mossa per trovare un sostituto.

Lo sanno anche i tifosi, che non perdono occasione per criticare l'ex Udinese. L'impressione generale è che serva un nuovo 'numero uno', secondo quello che riporta calciomercato.com. Il portale infatti ha messo in evidenza come le scelte per il portiere della prossima stagione siano già state fatte. Juan Musso è il preferito dell'Inter. Ha vinto la concorrenza di Cragno del Cagliari e già in estate c'era stato qualche approccio, così come per De Paul. La crisi economica e le richieste della società friulana però hanno rallentato, o rimandato, il colpo. La società friulana infatti non concede sconti, soprattutto se si tratta dei suoi gioielli. Per arrivare all'estremo difensore argentino servono 30 milioni di euro.

Cifra per le casse del club meneghino, durane la prossima sessione di calciomercato però servirà uno sforzo. Le prestazioni di Handanovic non convincono più e il rischio è Musso possa finire anche nel mirino di altre squadre, disposte ad accontentare il patron Pozzo. Nell'attesa del possibile arrivo da Udine del nuovo portiere, c'è chi paventa l'ipotesi Radu per la porta dell'Inter. Soluzione solo per l'immediato però, perché l'argentino ha già convinto tutti, a differenza dello sloveno. Adesso non resta che trattare con i friulani.