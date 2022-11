News Udinese – Il laterale ha recuperato totalmente: Habemus vice Udogie

Il team non lavora solo in vista della ripresa del campionato, ma anche per poter costruire una squadra estremamente competitiva e giocarsela

Redazione

Il team continua a riposarsi, ma "la pacchia" sta per finire visto che tra quattro giorni si tornerà sui campi del Bruseschi per poter preparare al meglio la prossima parte della stagione. Il mondiale di mezzo ha reso (senza ombra di dubbio) tutto il campionato più strano e più avvincente ma adesso bisogna riconcentrarsi sulle possibilità che ha l'Udinese e lavorare in maniera impeccabile per potersi togliere diverse soddisfazioni. L'obiettivo Europa non è mai stato vicino come ora ed infatti tutto l'organigramma societario crede a quello che sarebbe un vero e proprio successo. Ad aiutare tutti i compagni ci sarà anche un nuovo innesto, si parla di un laterale che finalmente può aggregarsi al gruppo.

La sfortuna lo ha perseguitato in questo sui avvio di esperienza con l'Udinese. Leonardo Buta è stato fuori per metà stagione per via di un infortunio molto grave, visto che si è rotto la Tibia il primo giorno di ritiro in Austria. Il giocatore portoghese, però, non si è perso d'animo e ha continuato a lavorare incessantemente ed intensamente per poter recuperare il suo stato di forma. Ora è finalmente pronto per tornare in campo e farsi vedere dai tifosi friulani che lo sosterranno come fatto con tutti i suoi compagni fino ad oggi.

Un ruolo scritto — Questo arrivo è una vera e propria manna dal cielo per il laterale (promesso sposo del Tottenham) Destiny Udogie. Finalmente abbiamo un sostituto vero e proprio su quella fascia che permette al giocatore italiano di non dover fare i "salti mortali" tutte le settimane. Il nuovo duo di sinistra sembra essere stato composto e ora c'è da vedere come potrà convivere assieme. Non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero, specialmente in entrata. Un giocatore sta rientrando e di conseguenza cambiano i piani per la difesa. Le novità su tutte le trattative <<<