News Udinese – Si lavora senza sosta: il punto verso il prossimo match

La squadra bianconera ha voglia di tornare a vincere anche se sa che non sarà semplice. Non perdere tutte le ultime sugli allenamenti

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Sono ben dieci le partite in fila senza vittorie e di conseguenza occorre un rapido cambio di rotta e di andatura. Proprio dopo l'incontro con il Bologna è arrivata la conferma che la società andrà in ritiro anticipato in vista della sfida importantissima contro la Sampdoria. La vittoria è l'unica possibilità e via di uscita da questo momento molto difficile. Sicuramente bisogna dare tutto sul campo da gioco ed inoltre sperare anche nel rientro di diversi giocatori importanti. Nel frattempo andiamo a vedere il programma sui prossimi incontri di campionato e soprattutto sulla sessione d'allenamento.

Ieri la squadra è andata in campo per una singola sessione (come raccontato anche in precedenza su un altro articolo). Oggi, invece, andrà in scena una doppia seduta che inizierà a dire molto sull'incontro di questa domenica. La società sta cercando di recuperare sotto tutti i punti di vista le giocate di Gerard Deulofeu. Il numero dieci è pressoché fondamentale in vista dei nuovi match e dei nuovi incontri di campionato anche solo per poter uscire dalla crisi. Nelle ultime settimane si sta allenando costantemente con la squadra ed ora sembra essere proprio arrivato il momento del suo rientro.

La doppia seduta — Come ogni classico giovedì oggi si andrà in campo con una doppia seduta. Finalmente potremo capire se Gerard riuscirà a completare tutto l'allenamento con i compagni (incluse le partitelle) oppure dovrà restare fuori ancora qualche giorno. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime che arrivano dal mercato sia in entrata che in uscita. Difficile fare programmi in vista di questa importante sessione, ma mai dire mai. Ecco il punto sul possibile nuovo acquisto in difesa della squadra bianconera. Si cercherà di chiudere entro il primo di febbraio <<<