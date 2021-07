News Udinese – Ecco le date del prossimo campionato

La Lega di Serie A ha reso note le date del prossimo campionato tramite un comunicato. Si partirà il 22 agosto e si terminerà il 22 maggio

Messa in archivio la vittoria dell'Europeo , nella giornata di ieri la Lega Serie A ha reso note le date del campionato 2021/2022 tramite un comunicato. La stagione partirà ufficialmente il 22 agosto 2021 e terminerà il 22 maggio 2022. I turni infrasettimanali saranno 5 mentre le soste 7, di cui 5 destinate alle competizioni per le nazionali. Ecco di seguito tutte le date. Turni infrasettimanali: mercoledì 22 settembre 2021, mercoledì 27 ottobre 2021, mercoledì 1 dicembre 2021, mercoledì 22 dicembre 2021, giovedì 6 gennaio 2022. Soste: domenica 5 settembre 2021, domenica 10 ottobre 2021, domenica 14 novembre 2021, domenica 26 dicembre 2021 ( sosta), domenica 2 gennaio 2022 (sosta) , 30 gennaio 2022, 27 marzo 2022. Il sorteggio completo del calendario, invece, è previsto per domani 14 luglio , come riportato dal Corriere della Sera. Ma non finisce qui. C'è anche un'altra novità.

Quest'anno per la prima volta in Italia si vedrà il calendario asimmetrico. Infatti girone di andata e girone di ritorno non combaceranno più come avveniva fino alla scorsa stagione. In questa maniera anche la Serie A si allinea ai maggiori campionati europei, dove già da anni vige questa modalità. L'unico vincolo è rappresentato dal fatto che non sarà possibile disputare la medesima gara nel girone di ritorno se prima non sono passati 8 turni di campionato. Per quanto riguarda la Coppa Italia, sempre come riporta il Corriere.it, si inizierà l'8 agosto con i preliminari e trentaduesimi previsti per la settimana successiva. I sedicesimi, invece, si disputeranno il 15 dicembre mentre gli ottavi il 12 e il 19 gennaio 2022. Quarti di finale previsti per il per il 9 febbraio e semifinali il 2 marzo (andata) e il 20 aprile (ritorno). La finale invece si disputerà mercoledì 11 maggio. Resta da definire ancora la data della Supercoppa.