News Udinese – Si ritorna in campo / Le ultime in vista del Bologna

Ieri sono ripresi gli allenamenti in vista del Bologna. La squadra vuole ottenere il massimo domenica e non deludere le aspettative

Già ricominciata la preparazione in vista del prossimo match di campionato. In un battibaleno ci si trova già all'ottava giornata e al termine della seconda pausa per le nazionali. La società si aspetta molto dal match di domenica, come spesso hanno detto anche i giocatori: "La Dacia Arena deve essere il nostro punto di forza". Allora il tecnico Luca Gotti studia già la formazione che potrebbe mettere in difficoltà gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Si prospetta un bellissimo match, tattico ma anche pieno di emozioni. Ecco intanto come proseguono gli allenamenti sui campi del Bruseschi.

La seduta

Oggi in programma la seconda seduta settimanale. Intanto vediamo come è andata la prima. Il gruppo dopo le classiche fasi di attivazione si è diviso in due gruppi. Lavoro differenziato per i giocatori impegnati in amichevole contro il Tabor. Tutti gli altri invece hanno svolto una seduta che si è divisa tra lavoro sul possesso ed esercitazioni tecniche. La prima vera novità di giornata è stata il ritorno in gruppo di Gerard Deulofeu, lo spagnolo ha fatto preoccupare parecchi tifosi in questi giorni. Ora sembra completamente ristabilito e pronto per fare la differenza anche domenica pomeriggio alle ore 15. Intanto vediamo quella che potrebbe essere la probabile formazione.

La probabile formazione

Per il momento dovrebbe essere riconfermato il 3-5-2. In porta la sicurezza di Marco Silvestri, difesa a tre composta da Becao, Nuytinck e Samir. Gli esterni sono ancora un piccolo rebus, bisogna vedere come rientrerà dalla nazionale Nahuel Molina. In caso la coppia titolare dovrebbe essere quella formata dall'argentino e da Destiny Udogie, impegnato in questi giorni con l'under 21. Il mediano come sempre sarà Walace e verrà affiancato da Pereyra e Arslan. Infine davanti sarà riconfermata la coppia di Genova, cioè Deulofeu e Beto.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto

