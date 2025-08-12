mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Miller Day! Oggi le visite mediche

Il giovane talento ex Motherwell è arrivato ad Udine ieri e oggi sosterrà le visite mediche: ecco i dettagli
Lennon Miller, arrivato ieri nel nostro paese per sostenere l'Udinese, si è recato questa mattina a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche, prima di firmare il contratto che lo vincolerà alla squadra friulana per le prossime stagioni.

Il club ha già raggiunto un'intesa con il Motherwell: un trasferimento per 5 milioni di euro per il giovane centrocampista.

