Lennon Miller, arrivato ieri nel nostro paese per sostenere l'Udinese, si è recato questa mattina a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche, prima di firmare il contratto che lo vincolerà alla squadra friulana per le prossime stagioni.
Udinese News – Miller Day! Oggi le visite mediche
Il giovane talento ex Motherwell è arrivato ad Udine ieri e oggi sosterrà le visite mediche: ecco i dettagli
Il club ha già raggiunto un'intesa con il Motherwell: un trasferimento per 5 milioni di euro per il giovane centrocampista.
