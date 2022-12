Udinese-Lecce 2-0 / Il commento (LIVE) dell’incontro del giorno

Ore 15.30 arriva puntuale il fischio d'inizio. Parte forte il Lecce, che con un pressing alto mette in difficoltà la retroguardia bianconera. Va segnalato un Rodrigo Becao annebbiato nei primi 10 minuti. All'undicesimo minuto Joan Gonzalez si trova solo nell'area piccola, ma spedisce clamorosamente a lato della porta difesa da Silvestri. Subito dopo è l'Udinese a rendersi pericoloso, ma Beto sbaglia completamente il tiro mettendo la palla in tribuna. Al minuto 23 è l'Udinese a portarsi in vantaggio grazie ad un fantastico ad incrociare da parte del bomber Beto. Dopo la rete del vantaggio le due squadre si placano e le difese iniziano a lavorare in maniera perfetta, motivo per cui la prima frazione si conclude sull'uno a zero per i bianconeri. Ecco gli aggiornamenti sul secondo tempo <<<