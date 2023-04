Lecce-Udinese / Designato l’arbitro del prossimo incontro di campionato

L'Udinese continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Non perdere la designazione arbitrale del match di domani sera

Deciso in questi ultimi minuti chi sarà il direttore del prossimo incontro di campionato. Ricordiamo che l'Udinese se la dovrà vedere domani sera contro un Lecce a caccia di punti importantissimi per la salvezza. I bianconeri, però, non arriveranno al Via del Mare senza obiettivi visto che l'ottavo posto (per via della situazione che riguarda la Vecchia Signora) potrebbe portare un piazzamento europeo. Un match che si prepara ad essere carico di tensione e di conseguenza è stato selezionato un arbitro esperto e che ha già tastato ambienti caldi come quello che si troverà domani in Puglia. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le designazioni di questa giornata.

Il direttore di gara scelto per il match sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido. Come assistenti ci saranno Colarossi e Mondin. Il quarto uomo prescelto è Gariglio, mentre al Var sarà il turno di Valeri e come suo assistente Di Martino. Come detto in precedenza è stato scelto un arbitro che da diverso tempo si trova nella massima serie del calcio italiano. C'è molta aspettativa su questo incontro e di conseguenza gli errori devono essere ridotti al minimo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i precedenti tra questo arbitro e le due squadre che si affronteranno.

Tutti i precedenti — Marchetti ha guidato i bianconeri in ben sei precedenti. L'ultimo in ordine cronologico è stato quello dello scorso febbraio contro lo Spezia ed è terminato con il risultato di 2-2. Negli altri incontri possiamo annotare altri due pareggi, due sconfitte ed una vittoria (4-1 contro l'Empoli nel corso della passata stagione). Manca sempre meno all'incontro e di conseguenza non puoi perdere tutte le novità che arrivano dal centro sportivo Bruseschi. In queste ore il tecnico Andrea Sottil ha già deciso chi partirà dal primo minuto. Ecco il centrocampo titolare nel corso del prossimo incontro <<<