Udinese-Lecce / Il focus sul migliore in campo: un gol che sa di titolarità

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a prepararsi in vista del campionato che riprenderà il prossimo quattro di gennaio. Ieri è arrivata un'ottima inserzione di morale per una squadra che stava giocando bene, ma non riusciva mai a portare a casa la soddisfazione di una vittoria. Il Lecce (dopo quindici minuti di sofferenza) è sparito dal campo e i bianconeri non hanno fatto altro che il loro gioco, portando così a casa un successo che mancava da davvero troppo tempo. Sono tanti i giocatori che nel corso del pomeriggio hanno fatto molto bene, ma uno in particolare si è meritato lo scettro di migliore in campo. Ecco il focus sul bomber che torna a pungere dopo un lungo periodo di astinenza.