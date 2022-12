Udinese-Lecce / Parla l’MVP Beto: “Bisogna continuare a lavorare”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere le dichiarazioni del bomber bianconero

Redazione

Il bomber dei bianconeri si gode una prestazione da assoluto protagonista nel corso della gara di ieri pomeriggio. Nessuno è riuscito ad arginare le sue giocate ed infatti oltre al gol ha mandato in crisi tutta la difesa della squadra allenata da Marco Baroni. Un gol e tante scorribande che lo hanno portato ad essere eletto come MVP di giornata. Dopo l'incontro non è mancato lo spazio per qualche dichiarazione da quello che (senza ombra di dubbio) è stato il miglior giocatore sul campo da gioco. Ecco le parole del centravanti Norberto Berchiche Gomes Betuncal anche detto Beto.

"Soddisfatto della prestazione perché abbiamo messo in pratica quello che abbiamo preparato in allenamento e lo abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare però a lavorare in vista della ripresa del campionato". L'attenzione del bomber è tutta puntata sul quattro di gennaio, giorno in cui si ricomincerà a fare sul serio e di conseguenza non si potrà più sbagliare. Il campionato sappiamo che regala delle partite dall'intensità completamente diversa e perciò non si può fare altro che arrivare pronti sotto tutti i punti di vista. Non finisce qua l'intervista visto che Beto ha detto la sua anche sul suo obiettivo prima che inizi la seconda parte di stagione.

Europa a suon di gol — "In questo mese di sosta mi sono allenato bene perché voglio fare ancora meglio della prima parte del campionato". L'intenzione del centravanti è quella di portare la squadra in alto in classifica grazie alle sue reti. Prima di concludere con le dichiarazioni, Beto ci ha tenuto a fare gli auguri a tutti i tifosi bianconeri e raccomandarli di riempire la Dacia Arena il prossimo quattro di gennaio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime e tutti i voti assegnati questo pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese e Lecce <<<