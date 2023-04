Lecce-Udinese / Parla Silvestri: “Oggi l’approccio sarà fondamentale”

Ecco le parole dell'estremo difensore bianconero prima del match di campionato contro un grande team come il Lecce. Le sue dichiarazioni

L'estremo difensore bianconero ha detto la sua in vista del prossimo incontro di campionato. Proprio tra qualche minuto inizierà la sfida tra l'Udinese gestita dalla famiglia Pozzo e il Lecce del presidente Sticchi Damiani. Si preannuncia un match molto aperto in cui tutte e due le squadre hanno grande voglia di fare la differenza e dire la loro, sin dai primi minuti. I tre punti saranno fondamentali per tutti e due i team e questo è solo uno dei tanti motivi per cui lo scontro di questo pomeriggio è assolutamente imperdibile, sotto tutti i punti di vista. Prima che inizi il match, non perdere le dichiarazioni del portiere Marco Silvestri.

"Non ci sono partite facili in serie A, ci sono tutte squadre di alto livello". L'ex Hellas Verona ha ripetuto esattamente le parole del tecnico Andrea Sottil pronunciate ieri in conferenza stampa. Oggi per poter vincere serve una prova di altissimo livello sotto tutti i punti di vista e non è ammessa alcun tipo di distrazione. Sempre il portiere ha aggiunto: "Sappiamo in che momento sia il Lecce ma non va assolutamente sottovalutato anzi, dovremo stare molto attenti". Difficilmente ci sarà qualche team che si tirerà indietro oggi pomeriggio, la sfida è aperta e sarà fondamentale vincerla.

Come si affronteranno — "Il Lecce possiede grandi qualità e dobbiamo fare grande attenzione a come scenderanno in campo. Non dobbiamo assolutamente concedere alcun tipo di contropiede". Silvestri avrà ancora in mente i brutti ricordi degli ultimi periodi, visto che l'Udinese in queste ultime settimane ha preso diversi gol in contropiede. Proprio per questo motivo ha dichiarato che il suo team dovrà prestare un'attenzione totale per potersi portare a casa una vittoria che vale tantissimo.