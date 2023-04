Lecce-Udinese / I pugliesi senza due pedine: ecco tutti gli assenti

Il Lecce continua a lavorare in vista del match di venerdì sera. Ecco tutti gli assenti che non potranno aiutare il tecnico Marco Baroni

L'Udinese vuole continuare a vincere e la prestazione contro la Cremonese deve essere solo un inizio per un finale di stagione molto promettente. Il prossimo incontro sarà fondamentale e il Lecce non ha intenzione di concedere alcun tipo di sconto nonostante i bianconeri arriveranno al Via del Mare con il solo intento di portarsi a casa i tre punti finali. Proprio in queste ore Marco Baroni sta cercando di capire al meglio chi ci sarà venerdì sera e chi invece dovrà dare forfait. Al momento sono ben due le pedine non ancora al meglio e che potrebbero alzare bandiera bianca. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Il primo che sta lavorando intensamente per tornare, ma al momento non ha ancora nessuna certezza è il difensore centrale croato Pongracic. Da quando è arrivato a Lecce ha sempre regalato delle buone prestazioni, fino all'infortunio a pochissimo dalla ripresa del campionato. Assieme ad Umtiti e Baschirotto ha dato una grande mano ad inizio campionato e in questo finale di annata servono ancora le sue giocate per poter puntare ad una salvezza che si sta facendo davvero difficile. Non solo il centrale ex Wolfsburg, ma anche un altro calciatore deve fare i conti con un infortunio e potrebbe alzare bandiera bianca.

Senza la punta — Lorenzo Colombo ha sorpreso nel corso di questa stagione, ma contro l'Udinese potrebbe ancora essere assente. Un brutto colpo per il mister che conta tantissimo su di lui per poter ottenere dei punti importanti questo venerdì. Al momento non si ha ancora una certezza della sua impossibilità nello scendere in campo e le prossime ore saranno decisive. In caso è pronto il gambiano Ceesay per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia dei bianconeri.