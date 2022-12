Udinese-Lecce / Ecco tutto quello che devi sapere sull’amichevole

Si avvicina il prossimo incontro per il Lecce di Marco Baroni che dovrà vedersela con l'Udinese di Andrea Sottil. Ecco quello che devi sapere

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di riconfermare la prima parte di stagione e di conseguenza ambire o sognare una clamorosa qualificazione alle prossime coppe europee. Per poter arrivare pronti al quattro di gennaio (data della ripresa) occorre lavorare arduamente e duramente sul campo da gioco e anche in vista delle prossime amichevoli. Il primo match sarà contro il Lecce di Marco Baroni e questa è una sfida che i friulani hanno già affrontato in campionato, di conseguenza sarà molto indicativa anche in amichevole.

Il fischio d'inizio è stato programmato per venerdì 23 Dicembre alle ore 14 in punto. Un match che sicuramente sarà uno spartiacque di questa prestagione. Sul campo torneranno parecchi giocatori titolari come Jean Victor Makengo e il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Da monitorare ancora le condizioni di Destiny Udogie che sembra non essere al meglio e di conseguenza potrebbe saltare il match. In quel caso farà sicuramente ritorno nell'ultima prova prima del fischio d'inizio ufficiale: l'amichevole con la Cremonese. Non sono finite qua le info necessarie sul match, scopri dove sarà visionabile la partita tra i bianconeri e i leccesi.

Dove vedere l'incontro — La partita è a porte chiuse, di conseguenza non ci sarà la possibilità di andare allo stadio per poter vedere il team del Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo, però, l'incontro sarà visionabile online e sul canale 12 del digitale terrestre (solo per i residente nella regione citata in precedenza). Udinese TV avrà i diritti per questo incontro e finalmente si potrà vedere il team di Sottil in chiaro e potranno farlo tutti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Nelle ultime ore tiene banco il nome di un difensore giovanissimo. Il punto su Lucas Beraldo <<<