News Udinese – La lista dei diffidati si allunga: ecco tutti i nomi

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo ecco la lista con tutti i giocatori in diffida

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara ai prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una società che sta giocando un buon calcio ma raccoglie decisamente troppo poco. Nelle ultime ore ci si sta dando da fare sui campi del Bruseschi in vista della partita di domenica prossima contro il Bologna. La squadra di Thiago Motta ha dimostrato di essere una società insidiosa e soprattutto anche lei aperta al gioco, di conseguenza si prospetta un grande match quello della Dacia Arena. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere la situazione aggiornata che riguarda tutti i giocatori diffidati. Da questo pomeriggio ci sono delle novità.

Al momento questa classifica vedeva già due giocatori presenti, il primo era Destiny Udogie che si porta sul groppone la sua quarta ammonizione sin dall'anno passato. Il secondo è il capitano Roberto Pereyra ed anche lui è da diverso tempo che rischia la squalifica con un fallo di troppo. Questo pomeriggio, però, entra a far parte di questa speciale graduatoria anche il difensore centrale Jaka Bijol . L'ex Cska Mosca ha raggiunto le quattro ammonizioni e di conseguenza non si può permettere più nessun errore da oggi in poi, pena proprio un turno di stop. Non solo diffidati, ma anche altri giocatori avranno delle gatte da pelare.

Non in diffida

Un piccolo aggiornamento è anche quello che riguarda uno dei tre attaccanti bianconeri. Se troviamo un Deulofeu che non può aggiornare il suo score di cartellini perché e fermo ai box, la cerchia si restringe a due. Beto al momento è fermo e non ha subito grosse sanzioni da inizio campionato, mentre per il focoso Isaac Success il discorso è diverso. Contro la Vecchia Signora è arrivata la terza ammonizione della sua stagione e di conseguenza (soprattutto in questo periodo) bisogna iniziare a controllarsi, proprio per evitare il peggio.