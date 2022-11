Notizie Udinese – La lista degli imprescindibili: i più utilizzati da Sottil

Il team si prepara alla ripresa del campionato e nel frattempo ecco la classifica con tutti i giocatori più utilizzati dal mister Sottil

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista della ripresa del campionato. Bisogna fare del proprio meglio per poter tenere alte le possibilità di fare la differenza e soprattutto continuare a sognare un traguardo ambitissimo come l'Europa. Questo è un obiettivo dichiarato dalla maggior parte degli addetti ai lavori e addirittura dal presidente che si sbilanciò in un'intervista qualche mese fa. Mentre continuiamo ad attendere la ripresa del nostro torneo, non perdiamo il focus e vediamo quali sono i giocatori più utilizzati dal mister Andrea Sottil. Ecco chi si è preso un ruolo fondamentale all'interno della squadra friulana.

Ad oggi e dopo quindici giornate, c'è un solo calciatore in cima alla classifica. Il capoclassifica è l'estremo difensore Marco Silvestri. Il portiere italiano continua a lavorare duro e soprattutto in questa prima parte di stagione sta collezionando grandi prestazioni (nonostante un fastidio al piede che ha caratterizzato gli ultimi incontri). Ad oggi resta l'unico che non ha saltato nemmeno un secondo di questa stagione, tranne per l'incontro in Coppa Italia contro il Monza. Se andiamo a vedere le presenze totali, al secondo posto, troviamo un altro dei pezzi imprescindibili di mister Andrea Sottil. La medaglia d'argento va a Roberto Pereyra che su i 1350 minuti disponibili ne ha giocati ben 1289, praticamente onnipresente.

Il resto del team — Al terzo posto e sul gradino più basso del podio troviamo il metronomo di questa squadra: Walace. Il centrocampista brasiliano sa sempre fare la differenza ed infatti Sottil non ha nessuna intenzione di privarsene. Poi troviamo più arretrato Deulofeu che non riesce a raggiungere i 1200 minuti anche per colpa dell'infortunio rimediato contro il Napoli. Cambiando rapidamente e completamente discorso, non puoi perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino si sta dando da fare. Nuova trattativa per la difesa <<<