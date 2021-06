News Udinese – Ecco la location del ritiro bianconero

Importanti novità in casa Udinese. Scelta la location che ospiterà i bianconeri durante il ritiro estivo: i dettagli

Il 2 luglio, data del ritrovo della squadra, inizieranno le prove ed i test fisici. Successivamente, il 19 luglio, i giocatori partiranno per il ritiro vero e proprio che si svolgerà ancora una volta in Austria, a Sankt Veit e terminerà il primo agosto. In Carinzia, l'Udinese troverà diverse strutture all'avanguardia, come una moderna palestra e la piscina, oltre ai tre campi da calcio. In questo periodo, i ragazzi di Gotti disputeranno tre o quattro amichevoli, le quali verranno ufficializzate nei prossimi giorni. Ad oggi, l'unica gara organizzata è quella del sette agosto contro il Watford. La partita si giocherà a Vicarage Road, stadio di casa dei calabroni. I gialloneri sono reduci da una grande stagione visto che hanno ottenuto la promozione in Premier League dopo solo un anno dalla retrocessione. Per i bianconeri sarà quindi un'importante banco di prova in vista del primo impegno ufficiale della stagione. Il 15 agosto i friulani saranno impegnati nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia nel derby contro il Pordenone. L'inizio della nuova Serie A, invece, è fissato per il 22 agosto. Per scoprire chi affronterà l'Udinese all'esordio, bisognerà aspettare il 26 luglio, data in cui verrà sorteggiato il calendario.