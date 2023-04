News Udinese – Pereyra è quello che manca per vincere? / La risposta

Il calciatore argentino è quello che manca per vincere? Questo è un quesito che nasce spontaneo dopo il pari di domenica. Ecco la risposta

Redazione

Il capitano della squadra Roberto "El Tucu" Pereyra è pronto per tornare sul campo da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. La squalifica contro il Monza ha pesato tantissimo. Si è notata sin da subito la sua assenza sul campo da gioco e di conseguenza anche la difficoltà nel costruire delle azioni pericolose negli ultimi venti metri del campo. Contro la Roma, però, è già pronto per tornare al centro del campo con la fascia da capitano sul braccio. Si tratta comunque del calciatore o di uno dei calciatori più importanti per il team friulano. Basterà il suo ritorno pervincere un incontro fondamentale come quello contro i giallorossi di José Mourinho? Ecco la risposta.

Sicuramente con il Tucu in campo la squadra cambia immagine. Il calciatore che in carriera ha vestito la maglia della Vecchia Signora ha dimostrato (soprattutto in questa stagione) di essere ancora in grado di trascinare il team alla vittoria con le sue giocate. Logicamente, però, non basta la sua prestazione per poter battere un team blasonato come quello della capitale, ma ci vorrà anche un'ottima partita da parte di tutti i suoi compagni. Pereyra nel complesso aiuta in maniera decisiva tutti i ragazzi a rendere al meglio, ma deve anche lui essere supportato per potersi garantire i tre punti finali.

Tutti i titolari — Quella contro la Roma, inoltre, sarà la prima partita (da dopo la pausa) in cui saranno presenti tutti i titolari. L'Udinese non avrà nessun tipo di scusa e di conseguenza si deve attrezzare per poter portare a casa un successo che varrebbe tantissimo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Il patron ha già deciso e molto probabilmente manderà il team in ritiro. Ecco i dettagli sulla decisione del presidente Giampaolo Pozzo <<<