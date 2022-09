Notizie Udinese – Lovric: “Serie A? Campionato di altissimo livello…”

Il primo team del Friuli Venezia Giulia vuole continuare a fare la differenza e sa che può togliersi ancora diverse soddisfazioni se continua a giocare in questo modo. Le prossime ore saranno molto importanti per preparare al meglio il prossimo incontro, contro un avversario impossibile da sottovalutare: il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra non vede l'ora di continuare a giocare il suo gioco per mettersi alle spalle anche questa possibile antagonista. Adesso, però, non sono più concessi passi falsi, se si vuole ambire ad una posizione in classifica da sogno. Nel frattempo ha detto la sua ai microfoni di Sportitalia: Sandi Lovric.