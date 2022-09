Udinese – Samardzic o Makengo? Sottil deve sciogliere il dubbio

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Sono diversi i dubbi di formazione che deve sciogliere mister Sottil

La squadra bianconera continua ad allenarsi in vista del prossimo incontro di campionato. L'ultima settimana è andata nel migliore dei modi, visto che sono arrivate ben tre vittorie consecutive con un team che lavora in fiducia e continua a scalare la classifica. Adesso arriverà un impegno molto duro contro il Sassuolo domenica, ma l'idea è quella di continuare con la propria idea di gioco e non dare la possibilità agli avversari di entrare in partita. Il tecnico Andrea Sottil ha parecchio da fare e visto il momento di forma che stanno vivendo la maggior parte dei calciatori, anche le scelte tecniche diventano molto difficili da prendere.

Al momento c'è un grande punto di domanda sul centrocampo, visto che la maggior parte delle mezz'ale/trequartisti sta giocando in maniera spaziale. Da Sandi Lovric a Makengo passando per Lazar Samardzic e Tolgay Arslan, tutti si meritano una maglia da titolare ma i posti sono solo due (fino al rientro di Pereyra nel mezzo del campo). Il mister sembra avere delle idee in vista dell'incontro di domenica ed una delle casacche è riservata per Sandi Lovric che da quando è arrivato ha sorpreso tutti. Un'etica del lavoro molto interessante e soprattutto la conferma di una carriera in rilancio. Adesso, però, parte il rebus sulla seconda maglia.

Il secondo titolare

Pereyra dovrebbe essere ancora confermato sulla fascia destra e di conseguenza parte il ballottaggio a due tra Lazar Samardzic e Jean Victor Makengo. Il francese ed il tedesco vogliono essere protagonisti, motivo per cui cercheranno in tutti i modi di far colpo sul tecnico. Al momento, il favorito per una maglia da titolare è l'ex della Ligue 1, ma ancora tutto potrebbe cambiare. Non perdere tutte le novità che stanno accompagnando i bianconeri al prossimo incontro. Il mister avversario deve sciogliere parecchi dubbi. Le scelte di Alessio Dionisi <<<