Notizie Udinese | Lucca non si sblocca: ora il gol diventa un problema

Nuova partita, stessi problemi. L'Udinese a Cagliari mostra gli stessi difetti visti da inizio stagione. Oltre al problema sugli esterni, quello che più preoccupa Sottil è la difficoltà a trovare la porta avversaria. A Cagliari è arrivato un altro 0-0, il secondo consecutivo, che sì muove la classifica, ma lascia i friulani a 3 punti a ridosso della zona calda. Terzo pareggio consecutivo, dopo lo 0-3 subito dalla Juventus all’esordio che ha messo in luce un dato molto chiaro: L’Udinese non sa più fare gol .

Reti bianche

Una sola rete, di Samardzic a Salerno, in 4 partite è un bottino davvero misero, con solo l'Empoli ancora a 0 che ha fatto peggio. La partenza di Beto ha scoperchiato un problema importante, o almeno questo mostra l'inizio di Serie A: senza il bomber da 22 gol in due stagioni è un'Udinese diversa e con meno peso offensivo. L'infortunio di Davis non aiuta e Lucca appare ancora acerbo in zona gol, nonostante la grande generosità e la fisicità che mette nei contrasti. A Sottil il compito di trovare in fretta nuove soluzioni.