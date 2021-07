News Udinese – Buone notizie da Deulofeu, ecco le ultime da sapere

L'Udinese continua la preparazione in Austria. Nella giornata di ieri si è rivisto in gruppo Deulofeu, ecco quali sono le sue condizioni

L'Udinese continua a lavorare nel suo ritiro austriaco. Ieri è iniziata la seconda settimana di allenamenti a Sankt Veit. La squadra inizia a recepire quello che Gotti chiede e lo testimoniano le parole di Samir . Ma le buone notizie non finiscono qui per i bianconeri. Perché procede bene anche l'inserimento dei nuovi arrivati, con Silvestri e Udogie su tutti. Ma la notizia più importante e positiva della giornata di ieri è stata il ritorno in gruppo di Gerard Deulofeu . Ma scopriamo bene tutti i dettagli della seduta dello spagnolo.

Deulofeu infatti ha fatto ieri ritorno in gruppo. Il calciatore deve ancora mettersi alle spalle completamente il problema al ginocchio ma per lo meno è riuscito a svolgere la sessione in gruppo. Gotti e lo staff puntano molto sulla velocità e fantasia dell'esterno spagnolo. Per questo motivo voglio recuperarlo pienamente, senza accelerare in questo momento col rischio di ricadute nel corso della stagione. Quasi sicuramente quindi Deulofeu non prenderà parte all'amichevole di domani contro lo SturmGraz. Molto più probabile il suo impiego nel test di sabato contro il Lens, anche solo per uno spezzone di partita. Ma vediamo come si sta preparando la squadra per i test di questa settimana.