Udinese – Lovric perde il posto? Prossime amichevoli saranno decisive

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri amichevoli. Nei primi tre match un giocatore non ha brillato

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e le amichevoli sono un banco di prova importante per poter provare nuove situazioni e nuovi schemi di gioco. Proprio in questi primi tre match, però, c'è un giocatore che ha deluso le aspettative e che nella prima parte di stagione è stato uno dei migliori. Adesso bisogna iniziare a pensare anche al campionato e di conseguenza i prossimi match saranno ancora più importanti per iniziare a capire su chi fare affidamento sin dai primi incontri e chi è rimasto ancora un po' indietro. La partita contro il Lecce di venerdì è già un piccolo crocevia.

Il giocatore ad essere sotto la lente d'ingrandimento arriva dalla Slovenia e per l'esattezza stiamo parlando di Sandi Lovric che dopo un ottimo avvio sembra quasi essersi adagiato (grande problema che ha avuto per gran parte della carriera). La partita contro la squadra salentina dirà sicuramente di più su questo giocatore che ha fatto una gran prima parte di stagione, ma adesso rischia di perdere il posto da titolare vista la grande concorrenza. Il ritorno di Jean Victor Makengo e le quote in continuo rialzo di Lazar Samardzic rischiano di cambiare totalmente le gerarchie.

Il punto sui titolari — Al momento la coppia di mezz'ali che è andata per la maggiore è stata quella tra lo sloveno Lovric e il giocatore francese Makengo. Adesso, però, sembra essere tutto destinato a cambiare con un Lazar Samardzic che vuole giocare e lanciarsi nel calcio che conta. La mediana titolare di conseguenza potrebbe vedere il primo cambio molto importante in vista della seconda parte di questa stagione. Difficile fare delle previsioni, ma sicuramente questo Lovric non è piaciuto.