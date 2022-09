Udinese | Magda Pozzo: “Siamo impegnati nelle sfide per l’ambiente”

Oltre a essere uno dei club più all'avanguardia del nostro calcio, l' Udinese si è dimostrata anche una delle società sportive più impegnate nella lotta al cambiamento climatico . L'edizione odierna di Tuttosport, per questo motivo, ha riservato uno spazio ai friulani per una notizia che riguarda il club e il suo impegno su temi ambientali. I bianconeri, infatti, hanno partecipato al World Football Summit a Siviglia: "La società bianconera, che ha aderito da tempo al programma delle Nazioni Unite “Sport for Climate Action”, ha presentato al meeting di rilevanza mondiale del calcio globale, un panel sui prossimi passi da compiere per rendere il mondo calcio ancora più ecosostenibile.

La figlia del patron dell'Udinese ha proseguito, sottolineando l'importanza di questa sfida: "Si tratta, infatti, della sfida più importante che attende il calcio da qui ai prossimi dieci anni. Come Udinese abbiamo ribadito di voler mantenere la nostra centralità e i nostri sforzi anche a livello internazionale per quella che per noi è una vera e propria missione condivisa con i nostri partner, motore di questo progetto. Vogliamo trasmettere questo valore proseguendo concretamente il nostro percorso green anche sulla strada tracciata dalla Uefa per un calcio sempre più sostenibile." Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Si continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato e lo si fa attraverso dei veri e propri test match. Proprio ieri i giocatori sono scesi in campo. Ecco come è andato l'incontro con il Chions <<<