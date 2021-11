Notizie Udinese – Makengo: ”Ambientarsi non è stato semplice. Ora…”

Il centrocampista dei bianconeri è intervenuto sul profilo Instagram dell'Udinese per rispondere a cinque domande

Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo, l' Udinese vuole ripetersi anche in trasferta. Il successo lontanto dalla Dacia Arena manca dal 12 settembre. Veramente troppo tempo. Luedì, i friulani proveranno a sbancare l'Olimpico di Torino . Purtroppo, Victor Makengo non potrà aiutare i compagni, a causa del turno di squalifica. Tutto sommato, il suo inizio di stagione resta positivo. Nel frattempo, il centrocampista bianconero è intervenuto sul profilo Instagram della società friulana per rispondere a cinque domande fatte dai fan. Ecco cosa ha detto .

Makengo ha parlato del suo ambientamento ad Udine. '' Sicuramente, è stato abbastanza difficile . Non parlavo l’italiano, ma ora sto imparando e sta andando bene. Sto quasi sempre a casa, non ho molto tempo per uscire. Ho visitato Venezia e Trieste''.

Infine, Makengo ha parlato dei suo piatti preferiti. ''In Italia mi piace molto la carbonara. Poi quasi solo piatti africani, mi piace molto la cucina africana. Per esempio il Fufu mi fa impazzire, poi un altro è Pondu che mi piace tanto. So come cucinare, ho provato a fare una carbonara anche se non so quanto buona''.