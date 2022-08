News Udinese – Parla Zaccheroni: “Obiettivo: parte sinistra della classifica”

Manca davvero poco all'inizio del prossimo campionato della massima serie del calcio italiano. Tra sole 48h ore scenderà in campo l'Udinese di Andrea Sottil che dovrà provare in tutti i modi a fare la differenza e mettere in difficoltà gli attuali campioni d'Italia. Un incontro che si prospetta difficile, ma in cui la società dei Pozzo non vede l'ora di fare una bella figura. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno delle altre novità sotto il punto di vista dei titolari, ma per il momento si pensa concentrati e tutti insieme al match. Con la partenza per Milano che è fissata per domani pomeriggio.