Udinese – Mister Mancini parla di Pafundi: “Se uno merita può giocare in A”

Il team bianconero si gode questo periodo di vacanza, ma nel frattempo sta esplodendo una mania per Pafundi. Le dichiarazioni di Mancini

Redazione

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha rilasciato un'intervista per il Corriere della Sera e c'è stato modo per parlare di tutti i giocatori più importanti del nostro campionato. Non è mancato anche un appunto su uno dei talenti promettenti del nostro calcio, alla sua prima convocazione: Simone Pafundi. Il piccolo calciatore bianconero ha già esordito sia con la nazionale che nella massima serie del calcio italiano, l'obiettivo ora è quello di dare continuità a questa incredibile scalata. Non perdere le parole del tecnico sul trequartista e jolly d'attacco dell'Udinese. Tutte le dichiarazioni su uno dei prediletti del nostro calcio.

"Se uno è bravo a quell’età può giocare in A. L’ho fatto io, lo può fare Pafundi che ha qualità enormi: certo, deve essere serio e non perdersi per strada". Arriva quella che si può definire come una vera e propria consacrazione per il fantasista bianconero. Adesso è importante continuare il percorso senza montarsi la testa, anche se molti addetti ai lavori hanno detto che difficilmente possa esserci un rischio di questo tipo. La benedizione dell'ex tecnico dei neroazzurri potrebbe dare una spinta a Pafundi anche in Serie A e di conseguenza dobbiamo aspettarci una possibile chiamata in vista dei prossimi impegni.

In campo anche con il club — Le dichiarazioni non sono casuali e quello che spera mister Roberto Mancini è che il giovane 2006 possa trovare spazio anche con la prima squadra. Le qualità ci sono e di conseguenza potrebbe arrivare anche qualche possibilità nella massima categoria del calcio italiano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato della squadra del Friuli Venezia Giulia. In queste ore sembra esserci un accordo con Rodrigo Becao. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile, visto che il rischio è molto grosso. I neroazzurri chiamano il brasiliano. Ecco cosa risponde il giocatore <<<