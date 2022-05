Notizie Udinese – Mancini sorprende tutti / Due bianconeri in azzurro

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto complicata: le ultime

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una squadra che ha intenzione di fare la differenza e vuole continuare a giocare al top delle sue capacità. Il tutto potrebbe essere sorprendente, ma sicuramente non troppo semplice visto che l'avversario è la Salernitana di Davide Nicola che sta cercando una salvezza insperata. O per lo meno, era insperata fino a qualche settimana fa visto che nell'ultimo periodo la squadra campana si trova quart'ultima ed ha messo tutti i team in lotta dietro di se. Non si pensa solo all'ultimo incontro di questa stagione, ma anche ai prossimi impegni con la nazionale. Il mister Roberto Mancini sorprende tutti con un maxi raduno e tra questi ci sono anche due super talenti bianconeri . Ecco i loro profili.

Il primo profilo ad essere stato chiamato è incredibilmente forte ed ha fatto una differenza clamorosa in questo ultimo periodo. Ha messo a segno ben quattro gol e due assist nel corso di questo campionato e sicuramente il suo valore e l'interesse è scoppiato alle stelle. Gioca sulla fascia sinistra ed ha messo in difficoltà tutti i suoi avversari, stiamo parlando di Destiny Udogie. Questo è il premio perfetto per una super stagione in friulano, ma non è l'unica sorpresa di giornata. Anche un altro talento è pronto per fare il suo esordio con i grandi del calcio.